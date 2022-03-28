Российские компании активно ищут пути своего становления в новых реалиях. При этом, отечественные производители, которые, казалось бы, должны только выигрывать от ухода с рынка зарубежных брендов, столкнулись с рядом сложностей. В чем они заключаются и какими могут быть пути решения, команда «Медиапалубы» спросила у дальневосточной компании «Примсети» .

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«Приморское сетевязальное производство» поставляет канаты для морских и речных судов, а также орудия лова для рыбопромыслового флота. Более 25 лет производство развивалось, адаптировалось под изменяющиеся требования рынка и промышленности. И вот наступил очередной кризис, требующий решительных действий. Своим видением ситуации поделился заместитель директора по производству ГК «Примсети» Евгений Мазур.

В том числе в интервью Евгений Мазур рассказал о том, как видится импортозамещение промыслового оборудования, что называется, изнутри:

«Думаю, что если наладить производство, то мы можем выиграть. Но для этого для производителей сейчас нужно создавать наилучшие условия. Мы много лет жили в жесткой конкуренции с предприятиями из Китая, Индии, которые за счет дешевого сырья и рабочей силы, могли предлагать заказчикам сделки на лучших условиях. Хотя качество у нас на порядок выше. © paluba.media Даже в сложившихся условиях мы смотрим вперед. С уходом иностранных компаний у нас появилась возможность сосредоточиться на своих преимуществах. К примеру, мы как отечественные производители гарантируем простоту и прозрачность поставок, возможность оперативного внесения правок при необходимости. Производство в России есть, сырье тоже. Единственное, что еще требуется — это кадры. Как вы знаете, на Дальнем Востоке остро стоит проблема нехватки специалистов».

С полным текстом интервью можно познакомиться по ссылке здесь.