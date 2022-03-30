В СибНИА состоялся первый испытательный полёт самолёта ТВС-2МС с водосливным устройством

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22.03.2022 г. в г. Новосибирске состоялся первый испытательный полёт самолёта ТВС-2МС с водосливным устройством. В ходе испытательного полёта выполнена практическая отработка сброса 800 л воды с высоты 20 м.

Данный вариант оборудования ТВС-2МС планируется использовать для тушения лесных, промышленных и бытовых пожаров.

Напомним, проект ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») ТВС-2МС — глубокая модификация самолёта Ан-2 путём замены поршневого двигателя на турбовинтовой. С новым двигателем повысилась взлётная мощность до 1100 л. с. Двигатель работает на авиационном керосине, за счёт чего уменьшилась стоимость и увеличилась доступность эксплуатации самолёта. Обогреваемый салон самолёта стал более комфортным по сравнению с Ан-2. Улучшение взлётно-посадочных и эксплуатационных характеристик самолёта обеспечивает возможность его эксплуатации в условиях необорудованных аэродромов, посадочных площадок ограниченных размеров, подобранных с воздуха, что крайне важно для перевозок и авиационных работ в отдалённых регионах.

На сегодняшний день по заказу частных авиакомпаний изготовлено 24 самолёта, которые успешно эксплуатируются в регионах страны, и спрос продолжает расти. Благодаря прошедшим испытаниям самолёту добавлен ещё один вид авиационных работ. В дальнейшем планируется наладить также изготовление водосливных устройств.

При тушении пожаров такие самолёты имеют преимущества перед многотонными пожарными самолётами, т. к. способны приземлиться на относительно небольшую травяную или грунтовую площадку в любом отдалённом районе, отрезанном от наземных транспортных путей, на минимальном удалении от очага. Это влияет на скорость работы и количество сбросов воды за короткое время, что важно при тушении. Установленное водосливное устройство с максимальной ёмкостью до 2000 л можно заправлять как водой, так и специальной огнегасящей жидкостью. В целом помимо сброса воды на пожар с малой высоты такой самолёт способен координировать действия наземных служб и выбрасывать парашютный десант. Всё это позволяет удержать огонь от распространения до прихода основных наземных пожарных служб. При эксплуатации подобного оснащения на ТВС-2МС у регионов появляется надёжная поддержка с воздуха во время пожароопасного сезона.