«Волгобас» едет по Парижу и Санкт-Петербургу. Поставки растут

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Завод «Бакулин моторс групп» во Владимирской области (входит в холдинг «Волгабас») заключил очередной контракт на поставку городских автобусов во Францию, теперь на 41 машинокомплект.

«41 автобус будет поставлен фирме Bollore, Франция. Но там есть особенность — интерьеры и экстерьеры производятся французскими партнерами, а кузова, шасси делается предприятием «Волгабас», — сообщили в Департаменте экономического развития Владимирской области.

Как уточнил Александр Ярошевский, сумма контракта составила более 150 млн рублей.

Это не первый контракт на поставку наших автобусов во Францию.

Экологичные электробусы, в разработке и создании которых принимает участие российская компания, уже ездят по улицам французской столицы по маршрутам перевозчика RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens). Каждый из них способен перевозить до 109 человек.

Машинокомплекты идут с завода компании во Владимирской области — кузова из нержавейки, ходовая часть и «механизмы управления». Требования к кузовам очень высокие: на каркасе около 5000 сварочных швов, наиболее важные из которых контролируются ультразвуком, а геометрия кузова проверяется при помощи лазера.

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Сотрудничество «Бакулин Моторс Групп» и французской компании Bolloré длится уже почти два года.

Первый контракт 2020 года подразумевал поставку во Францию 50 машинокомплектов электробусов. В рамках второго контракта, выполненного в 2021 году, объём поставок был увеличен до 100 штук.

На предприятии готовится к открытию новый цех, который позволит увеличить производство автобусов втрое: с 2 до 6 в сутки.

Главные поставки (всего 1600 ед.) ожидаются в Санкт-Петербург. Речь идёт о газомоторных автобусах, работающих как на сжатом, так и на сжиженном природном газе. И если 12-метровый автобус уже хорошо знаком пассажирам северной столицы, то 9-метровую новинку они увидят на маршрутах впервые.

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