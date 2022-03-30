Где в России строят водоизмещающие яхты

Popilov yachts

Производство стальных водоизмещающих яхт в Севастополе.

Предприятие полного цикла.

В товарной линейке представлено три модели — 15 метров и две по 20 метров.

© telegra.ph

© telegra.ph

Ушаковские верфи.

Строительство стальных водоизмещающих яхт по голландской технологии в Калининграде.

Своё производство полного цикла.

В модельной линейке 6 корпусов от 11 до 17 метров и хаусбот.

© telegra.ph

Производственная компания Амета из Санкт-Петербурга

Производство катеров и моторных яхт разных форматов — траулеры проекта Brus Roberts, моторные яхты, глиссирующие катера, плавдома, парусные яхты в стальном корпусе.

Предлагает постройку по вашему проекту.

© telegra.ph

© metalboats.ru

Baikal Yachts Group

Проектируют и сопровождают строительство. Есть своя линейка суперяхт, включая небольшие ледоколы для частного пользования.

Размещают заказы на партнёрских верфях в России, Италии и Тайване

© telegra.ph

Саратовская судостроительная верфь «Корабельная артель»

В линейке четыре водоизмещающих моторных яхты от 60 до 90 футов и один 40 футовый глиссирующий катер.

Предлагают услуги индивидуальной постройки.

Своё производство

© telegra.ph

© telegra.ph

Верфь деревянного судостроения Варяг.

Небольшая линейка аутентичных катеров для личного и служебного пользования.

Своё производство в Петрозаводске.

© telegra.ph

СиэНСи Китс (CNC Kits) из Нижнего Новгорода проектирует, изготавливает и продаёт комплекты для самостоятельной постройки весельных, моторных и парусных судов из фанеры и других листовых материалов.

В продаже есть комплект Краб 800 для сборки.

© telegra.ph

Рыбинская верфь

Предприятие входящее в концерн Калашников помимо многоцелевых и специальных катеров предлагает строительство премиальных гражданских водоизмещающих яхт. В линейке 6 проектов, включая Аэлиту и Петропавловск

Своё производствов в Рыбинске.

© telegra.ph

© rybinskshipyard.ru

Самарская верфь Jack Boat строит небольшие водоизмещающие катера.

Самый большой катер в линейке К900

Своё производство в Самаре.

© telegra.ph

Костромской судомеханический завод

предлагает построить 12,5 метровую стальную яхту Калипсо.

Завод специализируется на постройке многоцелевого флота от частных катеров до промышленных буксиров.

© telegra.ph

«Laky Verf» (ООО «Озерная Верфь»)производит стальные и алюминиевые катера и яхты.

Производство полного цикла находится в Шлиссельбурге

В модельном ряду 5 яхт от 24 до 45 метров.

© telegra.ph

© telegra.ph