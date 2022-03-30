Где в России строят водоизмещающие яхты
Производство стальных водоизмещающих яхт в Севастополе.
Предприятие полного цикла.
В товарной линейке представлено три модели — 15 метров и две по 20 метров.
Строительство стальных водоизмещающих яхт по голландской технологии в Калининграде.
Своё производство полного цикла.
В модельной линейке 6 корпусов от 11 до 17 метров и хаусбот.
Производственная компания Амета из Санкт-Петербурга
Производство катеров и моторных яхт разных форматов — траулеры проекта Brus Roberts, моторные яхты, глиссирующие катера, плавдома, парусные яхты в стальном корпусе.
Предлагает постройку по вашему проекту.
Проектируют и сопровождают строительство. Есть своя линейка суперяхт, включая небольшие ледоколы для частного пользования.
Размещают заказы на партнёрских верфях в России, Италии и Тайване
Саратовская судостроительная верфь «Корабельная артель»
В линейке четыре водоизмещающих моторных яхты от 60 до 90 футов и один 40 футовый глиссирующий катер.
Предлагают услуги индивидуальной постройки.
Своё производство
Верфь деревянного судостроения Варяг.
Небольшая линейка аутентичных катеров для личного и служебного пользования.
Своё производство в Петрозаводске.
СиэНСи Китс (CNC Kits) из Нижнего Новгорода проектирует, изготавливает и продаёт комплекты для самостоятельной постройки весельных, моторных и парусных судов из фанеры и других листовых материалов.
В продаже есть комплект Краб 800 для сборки.
Предприятие входящее в концерн Калашников помимо многоцелевых и специальных катеров предлагает строительство премиальных гражданских водоизмещающих яхт. В линейке 6 проектов, включая Аэлиту и Петропавловск
Своё производствов в Рыбинске.
Самарская верфь Jack Boat строит небольшие водоизмещающие катера.
Самый большой катер в линейке К900
Своё производство в Самаре.
Костромской судомеханический завод
предлагает построить 12,5 метровую стальную яхту Калипсо.
Завод специализируется на постройке многоцелевого флота от частных катеров до промышленных буксиров.
«Laky Verf» (ООО «Озерная Верфь»)производит стальные и алюминиевые катера и яхты.
Производство полного цикла находится в Шлиссельбурге
В модельном ряду 5 яхт от 24 до 45 метров.
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