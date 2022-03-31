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29 марта в Таганрог прибыли новые трамваи модели 71-628M в рамках второго этапа модернизации трамвайной сети Таганрога. Проекту «Сделано у нас» посчастливилось встретить новые машины в трамвайном депо Таганрога, понаблюдать за разгрузкой, посмотреть на машины предыдущей модели 71-628 и сравнить с только что пришедшими в город новыми машинами.

Новые трамваи будут обслуживать маршрутную линию № 2, запуск которой должен состояться в апреле.

Трамвай модели 71-628M был произведен на «Усть-Катавском вагоностроительном заводе» (УКВЗ), старейшем трамвайном производстве в России. «УКВЗ» — градообразующее предприятие оборонного значения, вагоностроительный завод в городе Усть-Катаве Челябинской области.

С Урала трамваи были отправлены автомобильным транспортом, преодолев расстояние более 2000 км от Усть-Катава до Таганрога. Трамвай модели 71-628M — это односекционный четырехосный трамвайный вагон со 100% низким уровнем пола и возможностью движения по системе многих единиц.

Поставка машин осуществляется в рамках подписанного в конце мая 2021 года между Муниципальным образованием «город Таганрог» и компанией «Синара — Городские Транспортные Решения Таганрог» («Синара — ГТР Таганрог», часть Холдинга СТМ) концессионного соглашения по модернизации и обслуживанию трамвайной сети города Таганрога. Это первый подобный проект в России, а Таганрог первый в России город, чья трамвайная сеть будет кардинально модернизирована.

Кстати, хотя Таганрог — это относительно небольшой город (в нем проживает около 250 тысяч человек), он обладает довольно развитой и разветвленной трамвайной сетью с большой историей.

На данный момент закончен первый этап модернизации, в рамках которого полностью заменили 10,63 км пути. Это маршрутная линия 3, на которой работает 10 трамваев модели УКВЗ 71-628. Планируемый пассажиропоток линии 3,5 млн пасс./год.

На втором этапе, который уже начат, работы предстоит гораздо больше. Замене подлежат 35,4 км пути, на которых расположено 76 остановочных пунктов. Здесь будет работать 50 ед. подвижного состава которые будут перевозить 18,5 млн пасс./год. К тому же в рамках этого этапа уже идет реконструкция трамвайного депо.

Новые трамваи, прибывшие вчера в Таганрог, после досборки и обкатки выйдут на трамвайную линию № 2, строительство которой должно завершиться во второй половине апреля. Новые машины модели 71-628M существенно отличаются от машин предыдущих серий в области комфорта для пассажиров и водителя. Между тем, эти машины созданы преимущественно с использованием отечественных комплектующих, начиная от тяговых двигателей и заканчивая бортовой электроникой.