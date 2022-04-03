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Железная работа. Средне-Волжская промышленная компания

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MbXl3hX4ZCQ

Серия «Станки и люди», выпуск 7.

Сегодня мы в Ульяновской области, в пос. Чердаклы недалеко от областного центра. Средне-Волжская промышленная компания делает ручные и электрические подъёмные механизмы. Начинали ребята с нуля, а куда пришли — увидим вместе. Приятного просмотра.

Источник: https://stankomach.com/novosti/novosti_364.html

машиностроение, станкостроение, Ульяновская область
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