«Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59

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На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59. Это четвертое судно в серии из одиннадцати сухогрузов, которые предприятие строит по заказу АО «ГТЛК».

По словам генерального директора ПАО «Завод „Красное Сормово“ Михаила Першина, строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны."Мы рассчитываем выполнить намеченную на 2022 год производственную программу в полном объеме», — подчеркнул Михаил Першин.

Он напомнил, что в этом году завод планирует сдать серию сухогрузов проекта RSD59, два из которых уже готовятся к передаче заказчику. Как только позволит навигационная обстановка, они выйдут на ходовые испытания. Кроме того, летом предприятие планирует раньше изначально намеченного срока спустить на воду первый российский краболов-процессор проекта КСП01 — головное судно серии. Для части начатых проектов завод закупит оборудование за рубежом, переориентируясь на поставщиков из дружественных стран, сообщил гендиректор сормовской верфи.

«Все новые проекты завода „Красное Сормово“ будут максимально ориентированы на отечественных производителей, на импортозамещение. Предприятие входит в ОСК, которая работает над развитием импортозамещения с 2014 года, — результаты уже есть. Корпорация разрабатывает проекты судов с учетом возможностей отечественных предприятий, которые производят двигатели, якорно-швартовное оборудование и другие комплектующие. Поставщиками ОСК стали более 100 российских компаний», — отметил Михаил Першин.

Кроме того, «Красное Сормово» сотрудничает с Минпромторгом РФ и правительством Нижегородской области."ГТЛК способствует импортозамещению и обеспечивает серийность производства продукции отечественной промышленности. Успех проекта RSD59 — самого популярного и востребованного сухогруза на российском рынке за последние 10 лет — наглядно это подтверждает", — заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Крестной матерью судна стала начальник отдела правового обеспечения завода «Красное Сормово» Светлана Тихонова, которая работает на заводе с 1993 года.

«На заводе трудились мои дедушки и бабушки, мама и папа. Общий трудовой стаж династии — больше века! Уже три поколения нашей семьи — сормовичи. Бережно храним все почетные грамоты и награды, полученные представителями семьи за трудовые достижения на „Красном Сормове“, и очень гордимся тем, что причастны к славной истории предприятия. Именно на церемонии спуска на воду, когда видишь огромное судно вблизи, особенно явно ощущаешь, насколько важную для страны работу мы выполняем», — поделилась Светлана Тихонова.

Начальник отдела правового обеспечения — первая представительница семейной династии, которой посчастливилось стать крестной матерью судна. «Это очень большая честь! Волнуюсь, переживаю за „крестника“, обязательно буду следить за его трудовой судьбой. Желаю судну семь футов под килем и долгих лет успешной службы!» — рассказала Светлана Тихонова.

Напомним, завод «Красное Сормово» на сегодня является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий.