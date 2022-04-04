ЕВРАЗ КГОК запустил основной карьер на Собственно-Качканарском месторождении железных руд

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ЕВРАЗ КГОК продолжает развитие Собственно-Качканарского месторождения титано-магнетитовых руд в Свердловской области. Предприятие приступило к добыче руды из основного карьера.

Первый рудный блок расположен на горизонте +640 метров. Его объём составляет 146 тыс. кубических метров горной массы с содержанием железа в руде около 16%.

Подготовка к началу добычи руды велась в течение трех недель: оборудована площадка, пробурено более 360 скважин для закладки взрывчатых веществ.

Планируется, что в 2022 года с Собственно-Качканарского месторождения будет отгружено около 10 млн тонн руды.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направил 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ — 6 километров, ширина — до 4 километров, высота залегания пород — от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа — 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.