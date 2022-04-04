Новый завод по производству кормов птицефабрики «Роскар».

Отличный пример работы птицеводческого хозяйства, которое действует на опережение и обеспечивает бесперебойный процесс, — это новый комбикормовый завод «Роскар» — самое современное производство в Европе. Завод полностью обеспечил птицефабрику высококлассными кормами собственного производства, что позволяет и в дальнейшем наращивать объемы производства яиц и мяса. Сегодня продовольственная безопасность страны, снабжение и области, и страны яйцом, мясом птицы — одна из основных задач предприятия. © meatinfo.ru Любимая цитата генерального директора акционерного общества «Птицефабрика «Роскар» Романа Смирнова из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а, чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Современный комбикормовый завод птицефабрики введен в строй в конце 2021 года и сейчас вышел на проектную мощность. Высокотехнологичное оборудование, управляемое автоматикой, способно выпускать одновременно корма и для яичного, и для мясного птицеводства. Мощность завода — 100 тонн кормов в час, 22 вида кормов для разного возраста и направления птицы, общий объем инвестиций в проект — более 1,6 млрд рублей. Новые корма позволяют нарастить объем производства яиц на 120 млн в год. Птицефабрика «Роскар», ассортимент которой насчитывает более четырехсот позиций, ― современный птицеводческий комплекс с замкнутым технологическим циклом: от содержания родительского стада до глубокой переработки продукции птицеводства — яиц и мяса птицы. По итогам 2021 года птицефабрика «Роскар» произвела 1,38 млрд штук яиц, 107% к 2020 году. В 2021 году объем инвестиций в модернизацию предприятия составил более 1,7 млрд. рублей. На сегодняшний день завершено строительство нового комбикормового завода, модернизирован участок сортировки и упаковки яиц, увеличена мощность по сортировке яиц на 180 тыс. штук в час, введены в эксплуатацию два модернизированных птичника, выполнена модернизация цеха выращивания родительского стада яичных пород, создано более 30 новых высокотехнологичных рабочих мест.