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Комплекс «Город спорта» в Краснодаре.Ход строительства

 © i.ibb.co

Город спорта. Достраивают бассейн и аллею
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...2%D1%83%D1%80%D0%B0.1390826/page-28

строительство
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