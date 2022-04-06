«Уралкриомаш» отправил первую партию вагонов-цистерн по госконтракту

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Компания «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» отправил заказчику первую партию железнодорожных вагонов-цистерн для транспортировки жидкого аргона, кислорода, азота. Специализированные изделия изготовлены по государственному контракту с АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

«В соответствии с договором мы отправили первые четыре вагона-цистерны, исполнить весь контракт должны до конца года. С АО „ЦЭНКИ“ предприятие сотрудничает долгие годы в рамках реализации Федеральной космической программы России. Вагон-цистерна модели 15-558С-04 разработан специалистами АО „Уралкриомаш“ по техническим заданиям АО „ЦЭНКИ“ (входит в ГК „Роскосмос“) для возведения первой очереди космодрома Восточный. Изделие сертифицировано и допущено для доставки компонентов ракетного топлива на стартовые комплексы космодромов Байконур, Плесецк, Восточный. В России „Уралкриомаш“ — единственный производитель железнодорожных вагонов-цистерн для транспортировки данных продуктов», — отметил генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.

Один вагон-цистерна вмещает до 50 тонн жидкого кислорода и сохраняет его без потерь порядка 100 суток. Предназначенные для транспортировки технического кислорода вагоны могут быть использованы и для перевозки кислорода медицинского. В период пандемии новой коронавирусной инфекции вагоны-цистерны производства АО «Уралкриомаш» были задействованы в обеспечении жидким кислородом ковидных госпиталей в регионах России.

Участник всех космических программ страны АО «Уралкриомаш» в 2021 году успешно исполнил контракт по изготовлению оборудования для строительства второй очереди космодрома Восточный. Для стартового комплекса ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» созданы три системы: система подачи воды для охлаждения стартового стола, система заправки нафтилом и система заправки жидким кислородом разгонного блока. Все оборудование доставлено на монтажную площадку космодрома.