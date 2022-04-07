Сельхозвузы и НИИ заказывают фотосепараторы «СиСорт»

Алтайская компания «СиСорт» приняла участие в международной специализированной выставке «АгроКомплекс» в Уфе. На стенде предприятие представило фотосепаратор Smart Sort B (Смарт Сорт серии «Б») собственной разработки и показало его в действии — посетители приносили свои сыпучие продукты, которые аппарат тут же успешно очищал от ненужных и опасных примесей. В итоге фермерское хозяйство из Башкирии приобрело фотосепаратор, ещё с 12 компаниями, посетившими стенд, «СиСорт» ведёт переговоры о поставках.

© csort.ru

«Выставка показала возросший интерес к нашим фотосепараторам. Многие аграрии приезжали на „АгроКомплекс“ только ради того, что посмотреть и оценить SmartSort в деле. Для этого они привозили лен, пшеницу и другие продукты. Настройка аппарата на новый вид сырья занимала несколько минут, и Smart Sort B успешно справлялся с сортировкой. В итоге фотосепаратор приобрело фермерское хозяйство из Башкирии — на сортировку пшеницы», — рассказывает руководитель самарского представительства «СиСорт» Антон Михалко.

Ещё 12 предприятий впечатлены работой фотосепаратора Smart Sort, с ними предприятие ведёт переговоры.

© csort.ru

«В последнее время фотосепараторами нашей компании активно интересуются аграрные вузы и научно-исследовательские институты. В частности, наш аппарат работает в Самарском НИИ сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, которое производит семена — элиту, суперэлиту. Наши аппараты помогают институту выпускать продукцию высочайшего качества. Также фотосепаратор „СиСорт“ работает в Ульяновском НИИ сельского хозяйства», — отмечает Михалко.

Стенд «СиСорт» посетил ведущий популярного блога «Фермер.Ру» Алексей Воложанин, который выразил желание побывать на заводе «СиСорт» в Барнауле и посмотреть, как фотосепараторы производятся.

© csort.ru

Международная выставка «АгроКомплекс» — это крупнейшая площадка для премьер и презентации продукции на рынке центральной России, Урала и Сибири. Проходит при поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

Справка. Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения.