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Производство

В России начали сборку по полному циклу кроссовера Haval Dargo

 © www.kommersant.ru

В Тульской области налажено производство автомобиля по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. В оснащение кроссовера войдут адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и другое оборудование. Первые товарные экземпляры модели сошли с конвейера завода в Узловой Тульской области 6 апреля.

Новинка, построенная на той же платформе L.E.M.O.N., что и Haval Jolion, оснащается 192-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Доступны будут версии с передним и полным приводом.

Комплектации и цены Haval Dargo пока не сообщили, если не будет глобальных потрясений, в течение месяца-полутора новинка поступит в продажу.

Фото: drom.ruФото: drom.ru © www.kommersant.ru

Фото: drom.ruФото: drom.ru © www.kommersant.ru
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5295286?from=lenta

Тульская область, машиностроение
  • Нет аватара treins.
    07.04.2212:02:54

    Вместо европейской сборки примитивной, будет китайская.

    Уничтожение российского автопрома и замена его иностранной сборкой Грефом дорого России стоила

    #1249360
    • Великоросс Великоросс
      07.04.2214:00:18

      treins.

      Вместо европейской сборки примитивной, будет китайская.

      Уничтожение российского автопрома

      УАЗ, ВАЗ и т. д. по-твоему ничего не выпускает? Сайтом не ошибся вести примитивную пропаганду?

      #1249371
      • Нет аватара treins.
        07.04.2214:03:41

        УАЗ почти труп. Ваз превращался в сборочное производство, ибо страну заполонила сборка и объемы упали.

        Что бы Ваз занимался собственной разработкой, у него объем производства должен быть раза в 2 больше.

        #1249373
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