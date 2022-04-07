В России начали сборку по полному циклу кроссовера Haval Dargo
В Тульской области налажено производство автомобиля по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. В оснащение кроссовера войдут адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и другое оборудование. Первые товарные экземпляры модели сошли с конвейера завода в Узловой Тульской области 6 апреля.
Новинка, построенная на той же платформе L.E.M.O.N., что и Haval Jolion, оснащается 192-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Доступны будут версии с передним и полным приводом.
Комплектации и цены Haval Dargo пока не сообщили, если не будет глобальных потрясений, в течение месяца-полутора новинка поступит в продажу.
Фото: drom.ru © www.kommersant.ru
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