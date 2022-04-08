В Удмуртии запустили вторую линию по производству литья для выпуска нефтегазового оборудования

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Завод «Техновек» из Удмуртии запустил вторую линию по производству литья для выпуска нефтегазового оборудования. На развитие производства Фонд развития промышленности в 2019 году предоставил предприятию льготный заем на 146,4 млн рублей по программе «Проекты развития». Общий бюджет проекта составил 300 млн рублей.

Предприятие запустило вторую линию по производству литых заготовок для нефтегазового оборудования: дисковых задвижек, устьевой арматуры, колонных обвязок и групповых замерных установок. Они применяются для герметизации устья скважины, измерения расхода и массы сырой нефти.

Мощность завода по производству литья после запуска второй линии выросла в три раза — до 495 тонн жидкого металла в месяц, что позволит увеличить выпуск устьевого оборудования до 650 комплектов в месяц.

«Средства займа ФРП пошли на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволило увеличить выпуск литой заготовки, сократить затраты на выплавку и снизить себестоимость. Выпускаемая заводом продукция по технологическим возможностям и эксплуатационным характеристикам не уступает зарубежным аналогам, при этом по стоимости — дешевле», — рассказал генеральный директор ООО «Завод НГО «Техновек» Юрий Парамонов.

Новое производственное оборудование потребляет на 15% меньше электроэнергии и воды. Это отвечает задачам нацпроекта «Экология» по снижению негативного воздействия на окружающую среду и способствует достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

Основными потребителями продукции «Техновека» являются крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «РуссНефть».

В конце 2021 года завод получил второй заем ФРП на модернизацию станочного парка и увеличение выпуска устьевого оборудования и комплектующих.