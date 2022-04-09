Рукава из полиуретана и арамидные волокна начали изготавливать в Ивановской области
Компания «Ивхимпром» приступила к изготовлению плоскосворачиваемых рукавов из полиуретана. Аналогичное производство планировала наладить компания «Лукойл» совместно с США, но из-за санкций проект пришлось закрыть.
Для изготовления рукавов, которые широко используются в нефтяной промышленности, при заливе топлива в танкеры, приобретена новая линия. Плоскосворачиваемые рукава из полиуретана имеют более высокие прочностные показатели, чем резиновые аналоги. Их удобнее транспортировать и хранить. Форма рукава позволяет выпускать продукт длиной до 2 километров.
«Ивхимпром» приступил также к изготовлению арамидных волокон. Пока в цехе установлена одна машина, в перспективе планируют смонтировать еще 5.
До недавнего времени около 500 тонн волокна закупали за границей. Этот сверхпрочный материал используется в оборонной промышленности, при изготовлении парашютов, в космической отрасли.
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