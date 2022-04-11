«Балтийская звезда» запустила производство рам и вилок для велосипедов

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Калининградский завод «Балтийская звезда» запустил собственное производство рам и вилок для велосипедов и в два раза увеличил выпуск готовой продукции. Инвестиции в расширение предприятия составили 150 млн рублей, из которых 75 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

Создание собственного производства рам и вилок позволило предприятию отказаться от импорта ключевых комплектующих для выпуска велосипедов. Благодаря этому уровень локализации конечной продукции вырос с 30% до 50%.

«Балтийская звезда» стала третьим заводом в России, который производит велосипеды на основе собственных рам. Другие два велозавода находятся в Московской области и Пермском крае.

С помощью нового оборудования совокупное производство велосипедов на предприятии выросло со 100 тысяч до 200 тысяч в год. Также компания расширила линейку детских и подростковых велосипедов под брендом Novatrack в среднем ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей. К 2025 году в планах предприятия довести общую мощность производства до 230 тысяч штук.

По оценкам компании, в 2021 году 55% рынка велосипедов в России занимали зарубежные производители. Расширение производства в Калининграде позволит снизить зависимость от импорта на 5-10%. Стоимость произведенных в Калининграде велосипедов на 10%-20% ниже зарубежных аналогов.

«В России наблюдается устойчивый рост интереса к спортивному инвентарю, также граждане охотно выбирают велосипед в качестве транспорта для поездок по городу в теплое время года. Калининградский велозавод оперативно реагирует на эти запросы, предлагая потребителю больше качественных и доступных по цене велосипедов. Средства займа ФРП помогли предприятию расширить мощности и отказаться от импортных поставок части комплектующих», — рассказал директор ООО «Балтийская звезда» Александр Зорко.