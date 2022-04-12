Запущено движение по новому мосту на Транссибе вместо разрушенного паводком

© securitymedia.ru

12 апреля открыто движение поездов по новому мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга-Укурей Транссиба (6530 км).

Проектирование и строительство осуществлено фактически за 7 месяцев, что практически в 2-3 раза меньше нормативных сроков реализации подобных проектов на сети в обычных условиях.

За время работ были смонтированы два 55-метровых пролетных строения и уложено 2,4 км новых путей. Новый мостовой переход, расположенный поблизости от восстановленного после паводка в 2021 году участка дороги, рассчитан на пропуск тяжеловесных поездов с нагрузкой до 32 тонн на ось и скоростью до 100 км/ч.

Строительство моста и 2,4 километра путей стоило больше 1,4 миллиарда рублей.

Забайкальская железная дорога, где расположен новый мост, — это самая грузонапряженная магистраль в мире, которая является основой надежности и устойчивости работы всего Восточного полигона.

«Дорога обеспечивает перевозки железнодорожным транспортом более 60% грузов между Россией и Китаем. Спрос наших партнеров — грузоотправителей и грузополучателей — в восточном направлении постоянно растет, — сообщили в РЖД. — На неугольные грузы в 2022 году в направлении Запад — Восток спрос увеличился более чем на 30%, а перевозка импортных грузов в направлении Восток — Запад выросла более чем на 40%".

В июле 2021 года, напомнили в пресс-службе РЖД, из-за аномальных дождей в Забайкальском крае, выхода из берегов реки Ареда и повреждения моста на перегоне Куэнга — Укурей было остановлено движение поездов. Уже через 3,5 дня движение по Транссибу возобновили по временной схеме, сразу же началось проектирование новых металлических мостов без опор в русле.

Было:

© r.zbp.ru