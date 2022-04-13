Петербургский тракторный завод запустил в серийное производство обновлённый КИРОВЕЦ К-525

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Как сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш», в апреле 2022 года Петербургский тракторный завод запустил в серийное производство обновленную модель шарнирно-сочлененного тяжёлого трактора серии «К-5», тягового класса 5.0 КИРОВЕЦ К-525.

У обновленной модели, по сравнению с предыдущей версией модели КИРОВЕЦ К-525, которая была запущена в серийное производство в начале 2020 года (о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»), увеличены с 500 до 660 л топливные баки, за счет изменения компоновки увеличен дорожный просвет, а также установлена новая автоматическая коробка передач с инновационной системой управления трансмиссией КОМАНДПОСТ-4А (ранее устанавливалась «КОМАНДПОСТ-2») разработанная и серийно выпускаемая заводом.

Система управления «Командпост-4». С помощью цветных джойстиков механизатор управляет секциями гидрораспределителя © kirovets-ptz.com

Автоматическая коробка передач Т-5 трактора Кировец К-525 © kirovets-ptz.com

Модернизированный топливный бак трактора Кировец К-525 (слева) © kirovets-ptz.com

Ранее заводом был освоен выпуск сельскохозяйственных тракторов моделей К-5, К-7М, К-424 «Премиум-1», К-424 «Премиум», К-735 «СТАНДАРТ» (К-744Р2), К-735 «ПРЕМИУМ» (К-744Р2), К-739 «СТАНДАРТ» (К-744Р3), К-740 «ПРЕМИУМ» (К-744Р3), К-742 «СТАНДАРТ» (К-744Р4), К-742 «ПРЕМИУМ» (К-744Р4).