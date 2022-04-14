В Волхове обновили гидроэлектростанцию

На Волховской ГЭС (Волхов, Ленобласть) завершили капитальный ремонт гидроагрегата № 8. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ПАО «ТГК-1». Рабочие полностью устранили износ вала и восстановили ресурс турбинного подшипника, следует из сообщения.

Чтобы уменьшить время и затрат на ремонт была применена новая российская технология. Энергетики Каскада Ладожских ГЭС и рабочие подрядной организации использовали самые современные полимерные материалы, что позволило выполнить все необходимое прямо на производственной площадке электростанции.

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До этого в ходе ремонта было необходимо полностью разбирать гидроагрегат и вынимать ротор с рабочим колесом. Вал турбины и вовсе отправлялся на завод. Это все значительно увеличивало сроки и стоимость ремонта.

В результате выполненных работ не только достигнуты нормативные параметры всех узлов, но и повышена общая надежность генерирующего оборудования, гарантирована герметичность масляной системы, снижены экологические риски для акватории реки Волхов

Первый советский генератор, выпущенный на Ленинградском металлическом заводе, был запущен 95 лет назад 5 мая 1927 года.

Волховская гидроэлектростанция занимает в истории страны особое место. Идея строительства ГЭС на реке Волхов принадлежит инженеру Генриху Осиповичу Графтио. В начале XX века он трижды предлагал построить на порогах реки мощную гидроэлектростанцию. Кстати, именно по Волхову проходил знаменитый путь «из варягов в греки».

Но до революции смелым планам инженера не суждено было сбыться. Российская бюрократия потопила замысел в дебатах и спорах. Промышленники увидели в планируемой ГЭС конкурента их тепловым электростанциям и просто-напросто скупили землю вокруг волховских порогов. А вот большевики, как только пришли к власти, сразу заинтересовались проектом. Петроград остро нуждался в электроэнергии, а ГЭС была способна обеспечить город необходимым.

Работы начались в 1921 году, специально для этого была создана строительная организация «Волховстрой». Несмотря на то что стройку курировал вождь революции Владимир Ленин, работы шли туго. Не хватало денег, продовольствия, рабочие не выдерживали сложных условий и разбегались, непонимание местных жителей также играло немаловажную роль.

Однако возведение Волховской ГЭС входило в приоритетные задачи молодого государства. Рабочие предпринимали героические усилия, чтобы построить важнейший объект. «Волховстрой, даешь ток!» — было принято тогда говорить в народе. В строительстве использовали отечественные материалы и в 1926 году было запущено сквозное судоходство по новому шлюзу.

Вскоре «ток пошел», первая выработанная на Волховской ГЭС электроэнергия начала поступать в Ленинград. Но изначально на станции функционировали шведские генераторы фирмы ASEA. А первый советский генератор, выпущенный на Ленинградском металлическом заводе, был запущен 5 мая 1927 года.

Мощность нового объекта была такой, что в 3,5 раза превышала мощности всех гидроэлектростанций дореволюционной России. До начала Второй мировой войны станция была крупнейшей в Европе. Вокруг великой стройки возник город Волховстрой, сегодня он называется Волхов и является районным центром в Ленинградской области.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Уже в сентябре немецкие войска практически вплотную подошли к Волховстрою, однако взять стратегический объект на реке так и не сумели.

Инженеры вовремя демонтировали и вывезли все оборудование. А через год бойцы Красной армии предприняли контрнаступление и отодвинули линию фронта. Тут же были запущены три гидроагрегата станции. Ведь всего в 150 километрах замерзал героический Ленинград, ему жизненно необходимо было электричество.

По дну Ладожского озера был проложен кабель, который в народе получил название «кабель жизни». Матросы Ладожской флотилии и инженеры в жесточайших условиях, под постоянными налетами немецкой авиации с августа по октябрь прокладывали пять ниток кабеля.

Работы велись только ночью, в светлое время суток корабли были легкими мишенями для фашистов.

Благодаря проведенным работам в конце 1942 года в квартирах ленинградцев загорелись лампочки, было восстановлено производство на заводах и трамвайное движение в городе.

После полного снятия блокады «кабель жизни» был поднят со дна Ладожского озера и использован при ремонте городских линий. Большую часть провода проложили под Невским проспектом. Небольшой отрезок кабеля, который спас жизни тысяч ленинградцев, хранится сегодня в Музее истории Петербурга.

К концу Великой Отечественной войны работоспособность станции была полностью восстановлена. И после Победы Волховская ГЭС продолжала играть важнейшую роль в электрификации страны. В 90-е годы XX века было проведено техническое переоснащение станции-ветерана. Три гидроагрегата заменили на более мощные, еще один поменяли позже. В наше время Волховская ГЭС является важным энергоузлом, который обеспечивает надежное электроснабжение потребителей Ленинградской области. Среди крупнейших — Волховский алюминиевый завод и Сясьский ЦБК. Общее количество потребителей превышает 50 тысяч человек.