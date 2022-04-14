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Новые заводы и цеха

Первый цех по производству вязаных изделий открыли в Забайкалье

 © r.zbp.ru

Первый в Забайкальском крае цех по вязанию шерстяных трикотажных изделий открыли в Агинском районе в селе Хусатуй.

Площадь цеха составила 400 квадратных метров, он рассчитан на 10 рабочих мест. На создание производства из бюджета выделили 16 миллионов рублей. Деньги ушли на покупку немецких вязальных машин, итальянского оборудования для обработки изделий, капитальный ремонт здания и обучение сотрудников. Производство начали с вязания головных уборов и аксессуаров. В дальнейшем планируется производство верхней одежды, выход на массмаркет и даже производство дизайнерской одежды. Также в цехе планируют выпускать школьную форму.

 © g.zbp.ru
Источник: https://www.chita.ru/news/174760/?u...yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Забайкальский край, малый и средний бизнес
  • Нет аватара william blake
    15.04.2203:13:58

    Если за 16 миллионов можно так с нуля организовать производство, то круто, чё.

    Интересно, как владелец оформлен и всё такое. С малым бизнесом понятно, взял кредит-вложил-берёшь договора и контракты, знаешь что делаешь.

    Интересно, как объём производства выпускаемых изделий меряют? Километрами нитки? Нитки разной толщины. На вес?

    #1249687
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