Первый цех по производству вязаных изделий открыли в Забайкалье
Первый в Забайкальском крае цех по вязанию шерстяных трикотажных изделий открыли в Агинском районе в селе Хусатуй.
Площадь цеха составила 400 квадратных метров, он рассчитан на 10 рабочих мест. На создание производства из бюджета выделили 16 миллионов рублей. Деньги ушли на покупку немецких вязальных машин, итальянского оборудования для обработки изделий, капитальный ремонт здания и обучение сотрудников. Производство начали с вязания головных уборов и аксессуаров. В дальнейшем планируется производство верхней одежды, выход на массмаркет и даже производство дизайнерской одежды. Также в цехе планируют выпускать школьную форму.
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15.04.2203:13:58