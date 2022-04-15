Пермское предприятие приступило к импортозамещающему производству полиэтиленовой упаковки

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Группа компаний «Кредо», являющаяся крупнейшим в России переработчиком вторсырья из Прикамья, начала производство упаковочных пленок из отечественного сырья.

В компании сообщили, что в текущих социально-экономических условиях промышленники Прикамья смогут предоставить своим клиентам упаковочные и защитные материалы из полимерной пленки, которая не уступает по качеству зарубежным. Ее физические свойства полностью соответствуют ГОСТу и дают возможность применять ее на фасовочно-упаковочном оборудовании как иностранного, так и отечественного производства.

Полимерную пленку используют для транспортной и пищевой упаковки товаров российских производителей молочной продукции, строительных материалов, продуктов питания и промышленных изделий.

Генеральный директор «Кредо» Ильхам Халыгов отметил, что полимерная продукция холдинга на 54% производится из переработанного сырья на местных промышленных линиях.

«Это дает нам возможность влиять на сохранение экологии края и страны в целом, контролировать ценообразование с учетом значительных изменений в экономике. Кроме того, освоение новых рецептур и расширение производственной базы, в ходе которого были закуплены и установлены новые промышленные линии, позволяют не только увеличивать объемы производимой продукции, но и сохранять рабочие места на предприятиях холдинга, а также создавать новые», — прокомментировал он.

«В настоящее время новая продукция успешно проходит испытания у наших партнеров: на молочных комбинатах, промышленных предприятиях и логистических центрах, расположенных на территории России», — рассказали в компании.

На предприятии установлена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков. Объем переработки отходов из полиэтилена составляет 16,4 тыс. тонн в год (причем каждый год увеличивается на 40-50%), объем переработки пенополистирола составляет 144 тонны в год.