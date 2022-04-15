Церемония закладки катамаранов проекта 04580 «Котлин» за одну минуту

14 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки первых двух пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин».

Съемочная группа «Медиапалубы» подготовила подробный фоторепортаж о том, как проходило это мероприятие. И короткий видеоролик.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/oH5fx7eclIo

Напомним, Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» по заказу и при активном участии компании «Нева Тревел». При проектировании учтен опыт работы судоходной компании и особенности эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив.

Новые катамараны строятся в рамках развития проекта «Остров фортов» и реализации государственной программы по обновлению пассажирского флота при поддержке Минпромторга России. Заказчиком проекта выступает судоходная компания «Нева Тревел», владеющая флотом из 35 речных пассажирских судов различного типа — самым крупным в Санкт-Петербурге, и перевозящая более 800 000 пассажиров ежегодно. В рамках проекта будет построено 6 пассажирских катамаранов. Первые 2 судна будут введены в эксплуатацию в 2023 году, с дальнейшим поэтапным вводом по 2 катамарана в 2024 и 2025 годах соответственно.

С полным фоторепортажем можно ознакомиться по ссылке.