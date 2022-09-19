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Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © www.flightradar24.com

19 сентября в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 225-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95228 и временной регистрацией 97019 — 8-й взлетевший в этом году.

 © www.flightradar24.com

Даты первых полётов за 2022 год:

1. 14.01.2022 95221 _________________________ 7.19.07.2022 95227

2. 01.02.2022 95222 _________________________ 8.19.09.2022 95228

3. 25.02.2022 95223

4. 17.03.2022 95224

5. 18.04.2022 95225

6. 29.06.2022 95226
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • SupersonicAir SupersonicAir
    19.09.2214:19:42

    Я рад это слышать! Спасибо авиастроителям!        

    #1253809
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