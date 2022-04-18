Завод «Тензограф» вышел на проектную мощность

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Промышленный комплекс «Тензограф» в особой экономической зоне «Узловая» (Тульская область), основу для которого заложили импортозамещающие технологии и материалы, разработанные МГУ имени М.В. Ломоносова, вышел на проектную мощность.

«Промышленный комплекс „Тензограф“ был открыт в октябре 2020 года как итог реализации проекта „Создание высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов“, где исполнителем выступил Московский университет, — отметил ректор МГУ академик В.А. Садовничий. — Проект успешно реализован при поддержке Минобрнауки России в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 218 по поддержке кооперации науки и бизнеса».

Инициатором проекта выступила компания «УНИХИМТЕК», входящая в инновационный пояс МГУ и уже имеющая собственный производственный комплекс в Подольске, где в том числе производятся уплотнительные изделия.

В результате проекта учёным Московского университета удалось усовершенствовать имеющуюся технологию производства графитовых материалов, сделать их выпуск более экологичным и экономически эффективным, а также разработать первую российскую принципиально новую технологию выпуска безасбестовых уплотнений.Сегодня «Тензограф» выпускает отечественные уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита, а также на основе безасбестового паронита.

«Помимо успешного экспорта „Тензограф“ обеспечивает поставки своей продукции на российский рынок, где из материалов „Тензограф“ изготавливаются отечественные уплотнения для герметизации промышленного оборудования, — рассказал генеральный директор ГК „УНИХИМТЕК“ и заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ профессор В.В. Авдеев.

— Ранее подобные материалы и изделия из них в существенной доле поставлялись из-за рубежа. Основными поставщиками были страны Евросоюза, а также страны Азии. Но теперь „Тензограф“ осуществляет импортозамещение уплотнительных материалов, необходимых для надёжной работы оборудования отечественных предприятий».

Уплотнения из материалов производства «Тензограф» применяются в таких отраслях промышленности, как:

-атомная энергетика (уплотнения для зарубежной арматуры и насосов);

-автомобиле- и двигателестроение (прокладки для бензиновых и дизельных двигателей);

-тепловая энергетика (уплотнения аппаратов и арматуры энергетического оборудования);

-машиностроение (прокладочные материалы и прокладки);

-химическая промышленность (уплотнения аппаратов, арматуры, насосов и трубопроводов).

Информация предоставлена пресс-службой МГУ

Источник фото: unichimtek.ru

Разместила Наталья Сафронова