Все российские школьницы удостоены золотых медалей на Европейской олимпиаде по математике

© edu.gov.ru

Подведены итоги 11-й Европейской олимпиады по математике для девушек, которая завершилась в Венгрии. Все российские школьницы удостоены золотых медалей EGMO-2022.Сборная России заняла первое место в общем зачете.

Алиса Волкова и Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга (Президентский физико-математический лицей № 239), Галия Шарафетдинова и Ралина Юсупова из Казани (Лицей № 131) приняли индивидуальное участие в олимпиаде.

Школьницы были отобраны тренерским штабом сборной России под руководством учителя математики Президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург) Кирилла Сухова.

Все четыре победительницы являются кандидатами на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдёт в июле в Норвегии.

Справочно

Европейская олимпиада по математике с 2012 года ежегодно проводится в одной из стран Европы для раскрытия математических способностей девочек. В олимпиаде принимают участие школьницы из разных стран. Соревнование организовано по модели Международной математической олимпиады. По регламенту состязания участницы выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.

Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года.

В 2021 году команда из четырёх российских школьниц получила четыре золотые медали и заняла первое место в общем зачёте.

Сборная России:

--------------------

2016 г. 1 место

2017 г. 3 место

2018 г. 1 место

2019 г. не принимала участие

2020 г. 1 место

2021 г. 1 место

2022 г. 1 место