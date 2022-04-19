Все российские школьницы удостоены золотых медалей на Европейской олимпиаде по математике
Подведены итоги 11-й Европейской олимпиады по математике для девушек, которая завершилась в Венгрии. Все российские школьницы удостоены золотых медалей EGMO-2022.Сборная России заняла первое место в общем зачете.
Алиса Волкова и Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга (Президентский физико-математический лицей № 239), Галия Шарафетдинова и Ралина Юсупова из Казани (Лицей № 131) приняли индивидуальное участие в олимпиаде.
Школьницы были отобраны тренерским штабом сборной России под руководством учителя математики Президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург) Кирилла Сухова.
Все четыре победительницы являются кандидатами на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдёт в июле в Норвегии.
Справочно
Европейская олимпиада по математике с 2012 года ежегодно проводится в одной из стран Европы для раскрытия математических способностей девочек. В олимпиаде принимают участие школьницы из разных стран. Соревнование организовано по модели Международной математической олимпиады. По регламенту состязания участницы выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.
Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года.
В 2021 году команда из четырёх российских школьниц получила четыре золотые медали и заняла первое место в общем зачёте.
Сборная России:
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2016 г. 1 место
2017 г. 3 место
2018 г. 1 место
2019 г. не принимала участие
2020 г. 1 место
2021 г. 1 место
2022 г. 1 место
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