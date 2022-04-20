В то время, когда иностранные производители холодильного оборудования вынужденно присоединяются к западным санкциям, покидают рынок и останавливают работу, отечественные предприятия продолжают работу.

Российский завод промышленного холодильного оборудования «ТехноФрост», современное высокотехнологичное предприятие полного цикла производства, готов во всеоружии принять вызов непростого для нашей страны времени.

Завод оснащен современными металлообрабатывающими станками, имеет в своём составе цеха пескоструйной и химической обработки, порошковой покраски, а также слесарно- сварочный, сборочные цеха. Площадь предприятия составляет 20 000 м2, штат сотрудников — более 200 человек.

«ТехноФрост» продолжает принимать заказы и гарантировать сроки их оперативного выполнения по всей линейке выпускаемой продукции:

холодильные агрегаты на любых хладагентах (фреоны, углеводороды, NH3, СО2);

холодильные установки моноблочного и контейнерного исполнения;

установки охлаждения жидкости;

льдоаккумуляторы и пленочные охладители;

теплообменное оборудование;

системы рекуперации тепла и насосно-циркуляционные агрегаты;

автоматические системы управления и мониторинга.

Для обеспечения бесперебойных поставок оборудования высококвалифицированные инженеры «ТехноФрост» разработали план изменения технической документации с учетом ограничений по ввозу в страну ряда компонентов зарубежных компаний. Кроме того, наличие на складах «ТехноФрост» достаточного запаса комплектующих и сейчас позволяет компании не только продолжать принимать заказы, но и выполнять их в минимально возможные сроки.

Учитывая ситуацию с дефицитом и десятикратным ростом цен на ГФУ-хладагенты, завод «ТехноФрост» предлагает холодильное оборудование, в котором в качестве рабочих веществ применяются производимые в России диоксид углерода (СО2), аммиак (NH3) и углеводороды.

Продукция «ТехноФрост» имеет награды отраслевых выставок, в том числе и «100 лучших товаров России», прошла необходимые технические испытания, сертифицирована и поставляется во все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего зарубежья.

Фоторепортаж с производственной площадки и складов компании, подготовленный в апреле 2022 года, доступен по ссылке: https://kriofro...ostavki-v-srok/