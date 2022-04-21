Более 300 новых рабочих мест открыли на модернизированном заводе «Кузница» в Волгоградской области
Масштабная модернизация продолжается на предприятии «Кузница» в Камышине Волгоградской области — уже завершен первый этап работ. Растет число заказов и объем производства, с начала 2022 года на заводе открыли 333 новых рабочих места. По итогам марта установлен производственный рекорд: отгружено 2,862 тыс. тонн продукции — в 4,5 раза больше по сравнению с мартом 2021-го.
По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, в ходе первого этапа модернизации ООО «Кузница» выполнен капитальный ремонт одной из четырех линий молотов с установкой современного технологического оборудования для выпуска новых видов продукции, нагревательных печей и печей для нормализации изделий.
В настоящее время на камышинском предприятии стартует второй этап модернизации — в срок до июня 2023 года здесь планируют построить две новые, уникальные для России, линии по выпуску высокоточных тяжёлых штамповок, в том числе для производства импортозамещающей продукции. Некоторые из планируемых к производству видов товаров никогда не выпускались на территории России.
Стоит отметить, что развитие промышленной площадки потребовало привлечения дополнительных рабочих рук. В этом вопросе регион оказал содействие предприятию. Численность сотрудников завода уже выросла в два раза — сегодня на «Кузнице» трудятся 650 человек. Растет и заработная плата, которая с начала 2022 года увеличена на 30%.
ООО «Кузница» — совместное предприятие ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и ООО «Объединённая машиностроительная группа». Камышинская площадка специализируется на выпуске поковок для железнодорожной, горнодобывающей, нефтяной и газовой отраслей.
Фото: ООО «Кузница»
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.