Более 300 новых рабочих мест открыли на модернизированном заводе «Кузница» в Волгоградской области

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Масштабная модернизация продолжается на предприятии «Кузница» в Камышине Волгоградской области — уже завершен первый этап работ. Растет число заказов и объем производства, с начала 2022 года на заводе открыли 333 новых рабочих места. По итогам марта установлен производственный рекорд: отгружено 2,862 тыс. тонн продукции — в 4,5 раза больше по сравнению с мартом 2021-го.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, в ходе первого этапа модернизации ООО «Кузница» выполнен капитальный ремонт одной из четырех линий молотов с установкой современного технологического оборудования для выпуска новых видов продукции, нагревательных печей и печей для нормализации изделий.

В настоящее время на камышинском предприятии стартует второй этап модернизации — в срок до июня 2023 года здесь планируют построить две новые, уникальные для России, линии по выпуску высокоточных тяжёлых штамповок, в том числе для производства импортозамещающей продукции. Некоторые из планируемых к производству видов товаров никогда не выпускались на территории России.

Стоит отметить, что развитие промышленной площадки потребовало привлечения дополнительных рабочих рук. В этом вопросе регион оказал содействие предприятию. Численность сотрудников завода уже выросла в два раза — сегодня на «Кузнице» трудятся 650 человек. Растет и заработная плата, которая с начала 2022 года увеличена на 30%.

ООО «Кузница» — совместное предприятие ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и ООО «Объединённая машиностроительная группа». Камышинская площадка специализируется на выпуске поковок для железнодорожной, горнодобывающей, нефтяной и газовой отраслей.

Фото: ООО «Кузница»