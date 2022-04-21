В Орловской области налажено новое производство
Компания «ЮниФенс» (входит в группу предприятий «Северсталь-метиз») завершила пуско-наладочные работы на линии по сборке габионов на орловской площадке. Ранее габионы производились только на череповецком предприятии.
В основе производства шестиугольная оцинкованная сетка двойного кручения, которую производят также в «ЮниФенсе». Первая опытная партия уже отгружена клиенту. Возможности установленного оборудования позволяют подстроиться под практически любые требования клиентов — как с точки зрения модификации и размеров, так и объемов и комплектации заказов.
Габионы (клетки из шестиугольной сетки двойного кручения) заполняются камнями, бетоном, песком или почвой. Их широко применяют в гражданском и дорожном строительстве, ландшафтном дизайне. Конструкции устанавливаются для предотвращения эрозии почвы на проблематичных посевных участках. Дорожные строители упрочняют ими фундаменты трасс, ландшафтные архитекторы укрепляют берега рек и водоемов.
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