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Новые заводы и цеха

В Орловской области налажено новое производство

 © orel-region.ru

Компания «ЮниФенс» (входит в группу предприятий «Северсталь-метиз») завершила пуско-наладочные работы на линии по сборке габионов на орловской площадке. Ранее габионы производились только на череповецком предприятии.

В основе производства шестиугольная оцинкованная сетка двойного кручения, которую производят также в «ЮниФенсе». Первая опытная партия уже отгружена клиенту. Возможности установленного оборудования позволяют подстроиться под практически любые требования клиентов — как с точки зрения модификации и размеров, так и объемов и комплектации заказов.

Габионы (клетки из шестиугольной сетки двойного кручения) заполняются камнями, бетоном, песком или почвой. Их широко применяют в гражданском и дорожном строительстве, ландшафтном дизайне. Конструкции устанавливаются для предотвращения эрозии почвы на проблематичных посевных участках. Дорожные строители упрочняют ими фундаменты трасс, ландшафтные архитекторы укрепляют берега рек и водоемов.
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=26267

Орловская область, новые заводы и цеха
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