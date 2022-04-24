Тамбовский «Пигмент» запустил производство химикатов для бумажной отрасли
Расположенный в Тамбове химический завод АО «Пигмент» в Тамбове 22 апреля запустил производство акриловых эмульсий для российской бумажной отрасли, сообщили в пресс-службе администрации региона. Объем инвестиций в три производственных линии составил 1 млрд руб.
Мощности введенной сегодня в эксплуатацию линии оценивается в 12,84 тыс. т акриловых эмульсий в год, возможности двух других — сопоставимы. Проект профинансировал кредитом Центрально-Черноземный банк Сбербанка, уточнили в его пресс-службе.
Страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит свое производство картона и бумаги.
©Видео с youtube.com
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