В Новокузнецке введена в эксплуатацию электропечь для производства ферросплавов
На «Западно-Сибирском электрометаллургическом заводе» (г. Новокузнецк) завершён монтаж и начаты пуско-наладочные работы на электропечи ДРП-6С1, спроектированной и изготовленной АО «СКБ Сибэлектротерм».
Электропечь ДРП-6С1 (дуговая руднотермическая с поворотным сводом) предназначена для производства малоуглеродистого ферромарганца и других дорогостоящих ферросплавов.
Конструктивно электропечь выполнена по схеме ДСП, трёхэлектродной, наклоняющейся, с одним лёточным узлом. Кожух ДРП-6С1 имеет водоохлаждаемый пояс, для организации гарнисажа в шлаковой зоне футеровки. Все механизмы печи — электрогидравлические, работающие на негорючей жидкости на давлении 10 МПа от гидравлической станции, собранной на единой раме.
Электропечь оснащена печным трансформатором мощностью 6000 кВА, с современной системой АСУ ТП, электродуговым аппаратом прожига лётки, стендом хранения и наращивания электродов.
ООО «Западно-Сибирском электрометаллургический завод» (ООО «ЗСЭМЗ») входит в «Сибирскую горно-металлургическую компанию» (СГМК).
«ЗСЭМЗ» — современное предприятие по производству ферросплавов: ферросиликомарганца, ферросилиция, комплексных ферросплавов на основе кремния и марганца. Кроме традиционных ферросплавов на предприятии выпускают высокотехнологичный продукт — ферросплавы премиум-класса.
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