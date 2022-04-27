На магистральный маршрут Москвы вышел электробус-гармошка «КАМАЗ»
В рамках длительного тестирования в Москве сочлененный низкопольный электробус особо большого класса КАМАЗ-6292 впервые вышел на магистральный маршрут.
Электробус-гармошку «КАМАЗ» запустили на популярный у московских пассажиров магистральный маршрут — М2 от парка Победы до метро «Владыкино». Его протяженность — 40 км, в связи с чем жители десяти районов, в том числе Останкинского, Алексеевского, Марфина и Марьиной Рощи, смогут ежедневно ездить на современном инновационном транспорте от КАМАЗа.
Также этот маршрут даст возможность обкатать новый вид транспорта на больших расстояниях, что позволит специалистам Научно-технического центра КАМАЗа оперативно отреагировать на предложения и замечания москвичей и внедрить необходимые доработки. «Электробус-гармошка испытывается в Москве с конца 2021 года.
За время тестовой эксплуатации сочлененный электробус «КАМАЗ» перевез уже около 40 тыс. пассажиров и проехал в общей сложности 8,5 тыс. км. Как показала практика, «гармошка» прекрасно работает в зимних условиях при минусовых температурах.
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