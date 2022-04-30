Волгоградский завод сельхозтехники выпустил самый длинный уаз в россии

Завод активно ведет свою деятельность с 2016 года, и достаточно успешно. Об этом говорит его наращивание объемов производства и появление новой серийной модели ZULF AGRO 2000M.

Что это за модель и почему она интересна фермерским хозяйствам?

Ответ простой: это его производительность относительно аналогов в категории самоходных опрыскивателей эконом-сегмента. А конкретнее, емкость 3000 литров и 24-метровая штанга с потрясающей стабилизацией в трех плоскостях, что дает удивительное демпфирование.

ZULF AGRO 2000M © rynok-apk.ru

ZULF AGRO 2000M © rynok-apk.ru

Об успешных испытаниях объявил главный конструктор и основатель завода Дмитрий Умбертович Феррейра Опасо: «Мы проводили испытания на военном полигоне в Волгоградском регионе, и были удовлетворены результатами испытаний. Испытания доказали уникальность шасси по применяемости не только в сельском хозяйстве, но и для военного назначения, поскольку ранее управление автомобильной промышленности СССР ставило задачу перед конструкторами ЗИЛ создать сверхпроходимую машину 167Э, откуда мы взяли за основу принципиальные конструкторские решения в модели ZULF AGRO».

Привод машины редукторный на мостах ГАЗ дает внушительный запас прочности ходовой части, и это не первый опыт завода ZULF с мостами ГАЗ, поскольку их устанавливают на модели с двумя осями 1000М в качестве опции, для определенных регионов России. Вес машины распределяется по трем осям огромных колес 1300/700, что существенно снижает давление на почву.

Управление всеми системами осуществляется из кабины, включая управление разбрасывателем и опрыскивателем, т.к. установлен гидропривод на электроклапанах.

Длина машины составляет гигантские 7 метров, что делает её самым длинным УАЗом в России, хотя, конечно, от самого УАЗа осталась кабина и несколько агрегатных узлов. Особое замечание стоит сделать, что управление на данной машине существенно комфортнее, чем у сельхозкабин, поскольку автомобильная кабина имеет ряд эргономических решений, а это важно, когда обрабатываются большие площади.

Завод ZULF продолжает свои традиции, сохранив главный критерий своих машин — высокую скорость обработки, что дает возможность сохранить деньги хозяйствам на закупку большого числа самоходных опрыскивателей.

«Мы и дальше будем создавать и производить высокопроизводительную сельхозтехнику на благо Великой России», — заявил молодой и талантливый конструктор и руководитель завода Дмитрий Умбертович Феррейра Опасо.