В Якутске открылся новый сердечно-сосудистый центр
Строительство объекта началось в августе 2019 года.Общая площадь 8-этажного здания превышает 15 тыс. кв. м. Теплоснабжение обеспечивает автономная блочно-модульная газовая котельная. Всего на строительство направили более 5,6 млрд рублей.
Медучреждение рассчитано на 150 койко-мест. Открыто шесть клинических отделений — кардиологическое, неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения, сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Также предусмотрены операционные залы, кабинеты реабилитации, физиотерапии и др.
Ожидается, что с вводом Республиканского кардиососудистого центра в эксплуатацию, началом его работы показатель продолжительности жизни населения к 2024 году увеличится до 78 лет. Также это повлияет на снижение смертности от болезней системы кровообращения в регионе с 364 до 279 на 100 тыс. населения к 2024 году.
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