В Якутске открылась новая поликлиника горбольницы № 2
Сегодня в Якутске торжественное открылась SMART-поликлиника городской больницы № 2. Новый медицинский центр, расположенный в Гагаринском округе столицы, рассчитан на 600 посещений в смену.
На площади порядка девяти тысяч квадратных метров разместились женская консультация на 120 посещений, дневной стационар, диагностические и терапевтические отделения, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты неотложной помощи и стоматологии.
Поликлиника оснащена современными магнитно-резонансным и компьютерным томографами, цифровыми ультразвуковыми диагностическими системами, а также рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюорографическим оборудованием экспертного класса.
SMART-поликлиника построена Группой «ВИС» по соглашению о государственно-частном партнёрстве.
