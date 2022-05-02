Сейсмомонстр: Новейшая разработка компании «Росгеология»

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Машина разработана компанией «ГЕОСВИП» (входит в холдинг «Росгеология»), производство находится в г. Кимры, Тверской области. «ГЕОСВИП» — это компания разрабатывающая и выпускающая вибрационные источники сейсмических сигналов для нефтяной и газовой промышленности. «ГЕОСВИП» расшифровывается как ГЕОфизические Системы ВИбрационного Поиска.

Основными заказчиками машины являются крупные добывающие компании, такие как Новатек, Лукоил, Газпром и другие.

Машина представленная на выставке — последняя разработка компании, модель СВ-30Б-М3.

Источник сейсмических сигналов СВ-30Б-М3 предназначен для возбуждения продольных сейсмических волн в геологической среде путем механического вибрационного воздействия на поверхность грунта. Областью применения источника является сейсмическая разведка нефтяных и газовых месторождений в регионах с различными климатическими и геологическими условиями.

Она была разработана всего за полтора года на базе предыдущей модели. Основная задача этой разработки — догнать основных мировых конкурентов, и выйти по параметрам на их уровень. То есть создать в России свою собственную машину сейсморазведки, не уступающую лучшим мировым аналогам.

Три основных нововведения относительно предыдущей модели — гусеничные блоки, которые можно в полевых условиях заменить на колеса, CAN-шина, и улучшенный возбудитель вибраций.

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Возбудитель вибраций — это именно то, ради чего и была создана эта машина. Это специальное устройство, которое посылает СВИП-сигнал в недра земли. Отраженный сигнал регистрируется, собирается информация, на основе которой строится сейсмический профиль. Эта информация позволяет проводить исследования геологии недр, строить картину расположения пластов. На основе этой картины геологи создают модели расположения залежей полезных ископаемых и принимают решения на бурение поисковых и разведочных скважин.

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Конечно вас интересует вопрос локализации? Она составляет порядка 70%, основные элементы в машине отечественного производства, включая двигатель ЯМЗ 400 л.с. Импортными пока остаются гидравлика и гусеницы. Но в этих компонентах нет ничего особенно критического, и их можно легко заменить на отечественные аналоги.

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Еще один сложный момент — электроника. На новой машине используется CAN-шина, то есть всё оборудование связано в единую цифровую систему. Но как оказалось, в России есть производители не только электроники, но и программного обеспечения нужного уровня, поэтому и здесь разработчики машины нерешаемых проблем не видят.

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Тут важнее другое: сегодня России стали полностью недоступны импортные аналоги таких машин, и на этом фоне некоторые проблемы с импортозамещением отдельных узлов кажутся скорее приятными хлопотами, нежели реальными проблемами. Главное, что у нас вообще есть такая мощная машина собственной разработки, а значит мы можем без оглядки на других продолжать исследование наших недр.

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