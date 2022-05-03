После комплексной реконструкции филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 открылся в Москве

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После комплексной реконструкции открылся филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 в районе Марьино на Новочеркасском бульваре, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». В настоящее время в столице реконструирована 41 поликлиника.

© b1.mskagency.ru

Поликлиника оснащена более 3 тыс. единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики.

Для детей с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс.

Филиал после реконструкции соответствует новым московским стандартом поликлиник. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.

Всего программа реконструкции поликлиник включает 201 здание. Работы в 41 здании поликлиник проводились в 2020-2022 годы. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в 84 поликлиниках. В течение 2022 года предполагается завершить реконструкцию около 50 зданий поликлиник в Москве.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru