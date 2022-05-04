Босния и Герцеговина выбирает российское оборудование от компании «АНТРАКС»

ГК «АНТРАКС» расширяет международное присутствие © antraks.ru

Несмотря на экономические и транспортные ограничения, ГК «АНТРАКС» расширяет международное присутствие.

Индикаторы аварийного процесса серии ИКЗ-В34Л были успешно отгружены в Боснию и Герцеговину для нужд электроэнергетической компании Kaldera Company d.o.o.

Флагман компании — ИКЗ-В34Л регистрирует ОЗЗ с чувствительностью по току 0,5 А и точно определяет направление места аварии на воздушной линии. Индикаторы короткого замыкания работают на закольцованных линиях с двусторонней запиткой, чего не могут большинство зарубежных и отечественных аналогов.

Устройства АНТРАКС легко интегрируется в любую SCADA-систему клиента и работают с любым типом зарубежного оборудования. Об этом свидетельствует многолетний успешный опыт эксплуатации в более чем 30 странах мира.