Босния и Герцеговина выбирает российское оборудование от компании «АНТРАКС»
ГК «АНТРАКС» расширяет международное присутствие © antraks.ru
Несмотря на экономические и транспортные ограничения, ГК «АНТРАКС» расширяет международное присутствие.
Индикаторы аварийного процесса серии ИКЗ-В34Л были успешно отгружены в Боснию и Герцеговину для нужд электроэнергетической компании Kaldera Company d.o.o.
Флагман компании — ИКЗ-В34Л регистрирует ОЗЗ с чувствительностью по току 0,5 А и точно определяет направление места аварии на воздушной линии. Индикаторы короткого замыкания работают на закольцованных линиях с двусторонней запиткой, чего не могут большинство зарубежных и отечественных аналогов.
Устройства АНТРАКС легко интегрируется в любую SCADA-систему клиента и работают с любым типом зарубежного оборудования. Об этом свидетельствует многолетний успешный опыт эксплуатации в более чем 30 странах мира.
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