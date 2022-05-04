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Видеоблог

Сейсмомонстр: Новейшая разработка компании «Росгеология». Видео.

 © Фото из открытых источников

Это видео-продолжение моей статьи про новейшую машину сейсморазведки от компании «Росгеология». Тут интервью с создателями и подробности.

©Видео с youtube.com

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росгеология
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