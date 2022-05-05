Импортозамещение. Координатные манипуляторы для нанесения компаундов
Станкостроительный завод «Асгард» существует с 2014 года.
География поставок оборудования раскинулась практически по всей России, так же оборудование установленно в Казахстане.
Профиль компании — производство промышленных станков (роботизированного оборудования) с ЧПУ.
«Наша философия — создание высокопроизводительных точных и надежных станков с минимально возможной ценой.
Мы глубоко понимаем вопросы: проектирования металлорежущих станков, технологии обработки металлов резанием, проектирования систем управления.
Наличие собственного станочного парка и склада комплектующих позволяет всегда в срок исполнять наши обязательства.
В тесном сотрудничестве с уфимским авиационным университетом мы создаем условия для преемственности знаний и опыта, повышения уровня профессионализма работников.
Мы верим, что создание условий для самореализации и творчества наших сотрудников — залог высшего качества выполненной работы и наилучшая мотивация, позволяющая осуществлять самые амбициозные проекты и строить будущее.»
Дозирующие роботы (координатный манипулятор для герметизации) предназначены для нанесения многокомпонентных уплотнений, герметиков, компаундов и клеев на поверхности деталей по технологии гаскетинг:
GASKETING FIPFG — (formedin place foamed gasketing), FIPG (formed in place gasketing).Применение оборудования позволяет обеспечить степень пылевлагозащиты IP69. Вариант дозирующего робота, использующий компоненты пеносиликона позволяет наносить уплотнения с температурой эксплуатации −70…+230 градусов.Сечения и траектория нанесения уплотнения задается в системе управления посредством диалогового программирования, либо посредством импорта чертежей в формате *.DXF. Сфера применения дозирующих роботов Asgard:
Вариант дозирующего робота, использующий компоненты пеносиликона позволяет наносить уплотнения с температурой эксплуатации −70…+230 градусов.Сечения и траектория нанесения уплотнения задается в системе управления посредством диалогового программирования, либо посредством импорта чертежей в формате *.DXF. Сфера применения дозирующих роботов Asgard:
Сфера применения дозирующих роботов Asgard:
- -производство электротехнических корпусов
- -производство светильников
- -производство фильтров
- -сборочные производств
- -производство теплообменников
Робот имеет портальную компоновку, что исключает вибрации рабочего органа в процессе работы. Продольное расположение портала существенно облегчает доступ к рабочей зоне. Поднятые над рабочей зоной направляющие и зубчатая рейка надежно защищены от случайного попадания рабочих компонентов на их поверхности. Система ЧПУ ACNC v1.4 собственной разработки позволяет гибко управлять технологическим процессом и подстраиваться под требования заказчика.Высокое значение ускорения координатного манипулятора (10м/с*с) обеспечивает высокую производительность при нанесении тонких уплотнений небольшой длины.
Продольное расположение портала существенно облегчает доступ к рабочей зоне. Поднятые над рабочей зоной направляющие и зубчатая рейка надежно защищены от случайного попадания рабочих компонентов на их поверхности.
Система ЧПУ ACNC v1.4 собственной разработки позволяет гибко управлять технологическим процессом и подстраиваться под требования заказчика.Высокое значение ускорения координатного манипулятора (10м/с*с) обеспечивает высокую производительность при нанесении тонких уплотнений небольшой длины.На сайте компании представлен широкий выбор серийных роботов.
Наличие собственного конструкторского бюро, металообрабатывающего цеха, сборочного участка и высококвалифицированных сотрудников позволяет создавать оборудование под нужды заказчика по техническому заданию.
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