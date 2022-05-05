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Производство

Импортозамещение. Координатные манипуляторы для нанесения компаундов

Модель ASGARD R2AМодель ASGARD R2A © acnc.ru

Станкостроительный завод «Асгард» существует с 2014 года.

География поставок оборудования раскинулась практически по всей России, так же оборудование установленно в Казахстане.

Профиль компании — производство промышленных станков (роботизированного оборудования) с ЧПУ.

«Наша философия — создание высокопроизводительных точных и надежных станков с минимально возможной ценой.

Мы глубоко понимаем вопросы: проектирования металлорежущих станков, технологии обработки металлов резанием, проектирования систем управления.

Наличие собственного станочного парка и склада комплектующих позволяет всегда в срок исполнять наши обязательства.

В тесном сотрудничестве с уфимским авиационным университетом мы создаем условия для преемственности знаний и опыта, повышения уровня профессионализма работников.

Мы верим, что создание условий для самореализации и творчества наших сотрудников — залог высшего качества выполненной работы и наилучшая мотивация, позволяющая осуществлять самые амбициозные проекты и строить будущее.»

Дозирующие роботы (координатный манипулятор для герметизации) предназначены для нанесения многокомпонентных уплотнений, герметиков, компаундов и клеев на поверхности деталей по технологии гаскетинг:

GASKETING FIPFG — (formedin place foamed gasketing), FIPG (formed in place gasketing).Применение оборудования позволяет обеспечить степень пылевлагозащиты IP69.

Вариант дозирующего робота, использующий компоненты пеносиликона позволяет наносить уплотнения с температурой эксплуатации −70…+230 градусов.Сечения и траектория нанесения уплотнения задается в системе управления посредством диалогового программирования, либо посредством импорта чертежей в формате *.DXF.

Сфера применения дозирующих роботов Asgard:

  • -производство электротехнических корпусов
  • -производство светильников
  • -производство фильтров
  • -сборочные производств
  • -производство теплообменников

Робот имеет портальную компоновку, что исключает вибрации рабочего органа в процессе работы.

Продольное расположение портала существенно облегчает доступ к рабочей зоне. Поднятые над рабочей зоной направляющие и зубчатая рейка надежно защищены от случайного попадания рабочих компонентов на их поверхности.

Система ЧПУ ACNC v1.4 собственной разработки позволяет гибко управлять технологическим процессом и подстраиваться под требования заказчика.Высокое значение ускорения координатного манипулятора (10м/с*с) обеспечивает высокую производительность при нанесении тонких уплотнений небольшой длины. На сайте компании представлен широкий выбор серийных роботов.

Наличие собственного конструкторского бюро, металообрабатывающего цеха, сборочного участка и высококвалифицированных сотрудников позволяет создавать оборудование под нужды заказчика по техническому заданию.

Биккинина Диана Рамилевна

Источник: https://acnc.ru/

станкостроение, Башкортостан
  • Нет аватара termometrix
    05.05.2211:43:47

    + Важная и крайне необходимая высокотехнологичная продукция для импортозамещения.

    #1250364
    • Комментарий удален
      • Нет аватара TehnoPromUfa
        05.05.2213:51:04

        Видеоматериалы представлены на нашем Ютуб канале, фото с производства представлены на сайте. Юр. лицо ООО Технопром г. Уфа

        #1250367
  • Нет аватара Гражданин
    05.05.2213:50:48

    а давайте разберёмся, действительно ли некий «завод Асгард» занимается «производство промышленных станков (роботизированного оборудования) с ЧПУ». Разместите пожалуйста видео с _вашего_ производства «промышленных станков (роботизированного оборудования) с ЧПУ» и ОГРН или ИНН юр.лица, занимающегося производством.

    #1250366
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