Новый полуприцеп от Тверьстроймаш с грузоподъемностью 94 тонны

В компании Тверьстроймаш разработали новую модель полуприцепа из профессиональной серии. Его грузоподъёмность равна 94 тонны. К тому же предусмотрен задний заезд и гидравлический гусак.

Полуприцеп © autoline.uz

Новый полуприцеп имеет 7 осей. Но его особенностью является то, что присутствует возможность управлять нагрузкой на cедельно-сцепном устройстве (ССУ) тягача. Таким образом можно получить наиболее эффективное распределение осевых нагрузок.

Высоту опорного листа можно регулировать. Это позволит использовать новую модель полуприцепа в сцепке с любым тягачом, независимо от его высоты ССУ.

Новый полуприцеп от компании Тверьстроймаш предназначен для перевозки тяжелых о особо больших по длине грузов. Особенно это касается строительных балок или различного рода емкостей.

Весит полуприцеп 18.7 тонн. Погрузку можно осуществлять на высоте 905/935 мм. Есть возможность раздвинуть грузовую платформу до 19 метров. Даже базовая комплектация укомплектована съемным элементом. Он необходим во время перевозки груза на раздвинутой платформе.

Что касается трапов, то они подбираются в соответствии с тем, что за задача возложена на полуприцеп. Возможен даже гидравлический трап.

Размещение знаков «Негабаритный груз» предусмотрено под и над платформой. Гусак оборудован большими инструментальными ящиками, чтобы была возможность разместить различный инструмент.

Источник — Контейнеровоз