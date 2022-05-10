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Оснастка фрезерного станка. Колонна

©Видео с youtube.com

Тверской станкостроительный завод продолжает последовательно увеличивать локализацию производства. В сегодняшнем ролике рассказ об изготовлении колонны для фрезерных горизонтальных станков, выпускаемых на заводе. И других приспособлениях.

Приятного просмотра.
Источник: https://stankomach.com/novosti/novosti_366.html

станкостроение, Тверской станкостроительный завод
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