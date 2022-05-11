В Санкт-Петербурге запустили производство гидроцилиндров для с/х и дорожной техники
АО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта» Госкорпорации «Ростех» запустил на своей площадке в Санкт-Петербурге cерийное производство гидроцилиндров для сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники. На покупку оборудования Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный заем.
Инвестиции в создание производства превысили 235 млн рублей. Из них 188 млн рублей в рамках льготного займа по специальной программе «Конверсия» предоставил Фонд развития промышленности.
Гидроцилиндр — это силовой элемент гидравлической системы, который необходим для совершения возвратно-поступательного движения под нагрузкой. Он применяется в различной технике: тракторах, комбайнах, экскаваторах, бульдозерах, самосвалах, коммунальных машинах, оборудовании для горной и нефтедобывающей промышленности, домкратах.
На заводе организовано серийное производство полного цикла: от выпуска комплектующих до сборки готовых гидроцилиндров. Оборудование позволяет изготавливать до 55 тысяч единиц продукции в год.
Основными заказчиками выступают крупнейшие российские производители сельскохозяйственной, коммунальной и дорожной техники, среди которых «НИТИ им. П.И. Снегирева», «Арзамасский завод коммунального машиностроения», «Мостмеханика», «Клевер» и один из заемщиков Фонда развития промышленности — «Петербургский тракторный завод».
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