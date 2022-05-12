Как айтишники из Мордовии автоматизировали анализ работы более 20 тысяч сотрудников в крупном банке

Инфомаксимум — вендор программных решений в области бизнес-аналитики — поделился недавним кейсом применения собственной системы в одном из ТОП-3 банков России.

Кратко расскажем об основным этапах выполнения кейса.

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Задачи

При помощи первичного анкетирования и опроса представителей банковской структуры четко сформулирован ряд задач, которые мы должны были реализовать при помощи своей системы:

автоматизировать учет и анализ рабочего времени; оценить личную эффективность сотрудников; построить интерактивные панели — дашборды — для наглядного отображения мониторинга рабочего времени

Во многом вызовом стало то, что впервые развернуть систему нам предстояло на 23000 (!) рабочих станций.

Проведение проекта

Выбор источников

Один из важнейших факторов эффективной работы — это качество информации о тех или иных действиях специалистов. Иными словами, чтобы точно просчитать все тонкости и нюансы работы персонала, нужно быть максимально уверенным в релевантности источников информации.

Для этого мы использовали два вида источников:

собственные агенты мониторинга; внутренние системы банка

Настройка сбора данных

Наши собственные агенты позволяют фиксировать все совершенные бизнес-действия сотрудников. Это помогает определять — сколько времени у какого сотрудника ушло на выполнение той или иной задачи, и какими методами — сервисами/программами/инструментами — специалист при этом пользовался.

В качестве дополнительных источников данных Proceset может использовать данные из корпоративных информационных систем. В данном конкретном случае учитывались данные систем контроля и управления доступом, HR-систем, корпоративных календарей, IP-телефонии.

Решение поставленных задач

Но получить нужную информацию — это лишь половина дела. Её нужно правильно представить, потому что гигантские таблицы — максимально неудобный вариант. И первый помощник в этом деле — интерактивные дашборды, которые в режиме реального времени визуализируют показатели и динамику их изменений.

В рамках проекта мы настроили в Proceset не только ряд общих интерактивных отчетов для всего банка и измерили эффективность работы сотрудников, но и создали ряд кастомных отчетов для конкретных подразделений, чей фокус был на ключевых показателях работы именно этих служб.

Всё это позволило не только проверить возможность промышленного использования системы, но и доказало работоспособность BI-модуля.

Итоги

Данный кейс не предполагал составления пула рекомендаций по оптимизации процессов, поскольку руководство банка хотело получить платформу релевантных данных для дальнейшего принятия управленческих решений.

Таким образом, с помощью собственной системы активной аналитики Proceset нам удалось:

отладить автоматический учет и анализ рабочего времени банка. Изучена работа 23000 сотрудников, данные о рабочем времени специалистов доступны их руководителям для анализа и контроля оценена личная эффективность персонала. Более 220000 часов ежедневно анализирует банк с помощью Proceset. Такой объем данных позволяет рассчитывать эффективность выполнения задач и распределения нагрузки между специалистами. созданы и отлажены дашборды для мониторинга рабочего времени. 3000 руководителей различных уровней исследуют, анализируют и контролируют работу своих департаментов и служб в Proceset.

Узнать больше о системе активной бизнес-аналитики Proceset, ознакомиться с кейсами и узнать об используемых технологиях можно на нашем официальном сайте — infomaximum.com или же обратиться лично к генеральному директору Александру Бочкину (Tg — @bochkinav).