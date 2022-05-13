Ростех открыл новое производство мобильных комплексов связи и управления
Холдинг «Автоматика» Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию новый цех по производству машин управления и спецсвязи для силовых структур. Комплексы созданы на базе автомобилей высокой проходимости, оснащены цифровыми системами передачи данных, спутниковой связью и специальным оборудованием.
Новая производственная площадка расположена на территории Калужского электромеханического завода (КЭМЗ).
«Ростех уделяет большое внимание модернизации и созданию новых производств. Новый корпус площадью 1,8 тысячи кв. м оснащен передовым оборудованием, необходимым для выпуска средств связи и управления для спецзаказчиков. Это позволит увеличить объемы производства до ста машин в год. Инвестиции в проект составили около 91 млн рублей. Проект реализован в рамках Федеральной целевой программы модернизации и технического перевооружения предприятий ОПК», — сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.
Основные направления деятельности КЭМЗ — создание информационно-телекоммуникационных систем и комплексов связи специального назначения, производство средств связи с криптографической защитой информации, систем автоматизированного управления.
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