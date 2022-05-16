Новый универсальный контейнеровоз БОНУМ

Машиностроительный завод BONUM представил одну из своих новинок — универсальный полуприцеп-контейнеровоз с осевой формулой 3+1. Полуприцеп-контейнеровоз — это вид грузовой техники, предназначенный для транспортировки контейнеров различного типа и объемов на дальние расстояния.

Рассмотрим со всех сторон © Фото из открытых источников

Новинка разработана в лучших традициях завода БОНУМ с учетом мирового опыта производства и эксплуатации данного типа техники. Контейнеровоз БОНУМ сочетает в себе универсальность, надежность, эффективность и привлекательный внешний вид. BONUM способен перевозить — от 1 до 2-х 20-фунтовых контейнеров, а так же 40 фунтовые обычные и увеличенные по высоте «High-Cube» контейнеры.

Подобная универсальность стала возможна благодаря детальной проработке конструкции рамы ступенчатого типа и правильному подбору фитинговых замков

© Фото из открытых источников

Рама изготовлена из высокопрочной стали S700, за счет которой полуприцеп получился легким и прочным. Полуприцеп-контейнеровоз BONUM оснащен всем необходимым оборудованием от мировых лидеров рынка, которое обеспечивает комфортную и эргономичную эксплуатацию на каждый день.

Конструктивно универсальный контейнеровоз БОНУМ разработан под перевозку максимальной массы груза, оставаясь в рамках весового контроля. Он оборудован вынесенной осью, которая обеспечивает равномерную нагрузку по всему автопоезду, а низкий вес полуприцепа позволяет взять на себя больше груза.

Контейнеровозы БОНУМ вписываются в процесс интермодальных перевозок. Данный вид грузоперевозок избавляет от перепогрузок при смене видов транспорта (морской, железнодорожный и автомобильный) и позволяет безопасно доставить груз в целости и сохранности на любые неограниченные расстояния.

Преимущества контейнеровозов BONUM, такие как лёгкий вес, прочная конструкция, качественные комплектующие благотворно сказываются на развитии отрасли, делают грузоперевозки еще эффективнее и надежнее.