Новый универсальный контейнеровоз БОНУМ
Машиностроительный завод BONUM представил одну из своих новинок — универсальный полуприцеп-контейнеровоз с осевой формулой 3+1. Полуприцеп-контейнеровоз — это вид грузовой техники, предназначенный для транспортировки контейнеров различного типа и объемов на дальние расстояния.
Рассмотрим со всех сторон © Фото из открытых источников
Новинка разработана в лучших традициях завода БОНУМ с учетом мирового опыта производства и эксплуатации данного типа техники. Контейнеровоз БОНУМ сочетает в себе универсальность, надежность, эффективность и привлекательный внешний вид. BONUM способен перевозить — от 1 до 2-х 20-фунтовых контейнеров, а так же 40 фунтовые обычные и увеличенные по высоте «High-Cube» контейнеры.
Подобная универсальность стала возможна благодаря детальной проработке конструкции рамы ступенчатого типа и правильному подбору фитинговых замков
Рама изготовлена из высокопрочной стали S700, за счет которой полуприцеп получился легким и прочным. Полуприцеп-контейнеровоз BONUM оснащен всем необходимым оборудованием от мировых лидеров рынка, которое обеспечивает комфортную и эргономичную эксплуатацию на каждый день.
Конструктивно универсальный контейнеровоз БОНУМ разработан под перевозку максимальной массы груза, оставаясь в рамках весового контроля. Он оборудован вынесенной осью, которая обеспечивает равномерную нагрузку по всему автопоезду, а низкий вес полуприцепа позволяет взять на себя больше груза.
Контейнеровозы БОНУМ вписываются в процесс интермодальных перевозок. Данный вид грузоперевозок избавляет от перепогрузок при смене видов транспорта (морской, железнодорожный и автомобильный) и позволяет безопасно доставить груз в целости и сохранности на любые неограниченные расстояния.
Преимущества контейнеровозов BONUM, такие как лёгкий вес, прочная конструкция, качественные комплектующие благотворно сказываются на развитии отрасли, делают грузоперевозки еще эффективнее и надежнее.
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