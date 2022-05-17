«КОНВЕЛС Автоматизация» изготовила и ввела в эксплуатацию рентгеновский толщиномер горячего проката
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В марте 2022 года ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» успешно завершила работы по вводу в эксплуатацию рентгеновской Системы РТ-ГП-3Т, которая была разработана и изготовлена компанией по заказу ПАО «Северсталь» для измерения геометрических параметров стальной полосы с шириной до 1700 мм и толщиной до 8 мм.
Многоточечная Система РТ-ГП-3Т — это уникальная разработка российской компании ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», которая измеряет толщину и ширину полосы, автоматически рассчитывает параметры «клин» и «чечевица», а также архивирует необходимый объем данных для формирования паспорта рулона. Измерения толщины выполняются в нескольких точках: по центру и краям полосы на расстоянии 25 мм и 40 мм от края. Благодаря специальному конструкторскому решению, определение краевых значений толщины полосы осуществляется трансмиссионным томографическим методом с шагом в 5 мм по всей ширине измерения.
Система РТ-ГП-3Т разработана с учетом требований надежности и безопасности СанПиН
Система РТ-ГП-3Т оснащается определенным набором электронных модулей для удобства и простоты ее интегрирования в существующую систему управления станом. Измерительный блок Системы, изготовленный с учетом параметров выбранного места установки, может быть размещен не только на новой площадке, но и в ограниченном пространстве, взамен ранее используемого оборудования. За счет индивидуального подхода «КОНВЕЛС Автоматизация» к поставленной задаче у Заказчика появляется дополнительная возможность для экономии выделенных на реализацию проекта средств и замены простого одноточечного толщиномера на многоточечную систему измерения РТ-ГП-3Т, значительно превосходящую по функционалу, но при этом обладающую аналогичными габаритными размерами.
Надежный и быстродействующий толщиномер РТ-ГП-3Т отличается высокоэффективной работой в условиях технологического процесса стана горячей прокатки и обеспечивает оперативное предоставление в его систему управления точных данных о параметрах проката:
— толщина полосы по центральной линии;
— профиль толщины полосы по центральной линии;
— толщина полосы на заданном расстоянии от кромки полосы;
— профиль толщины полосы на заданном расстоянии от кромки полосы;
— «клин»;
— «чечевица»;
— ширина;
— отклонение толщины по центру;
— отклонение ширины;
— температура;
— скорость и длина полосы.
Данный объем информации о прокатываемой полосе позволяет повысить качество контроля за выпускаемой продукцией, а, следовательно, сократить издержки на ее производство.
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