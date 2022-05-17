В Краснодарском крае открылся завод по производству грузоподъемного оборудования

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В селе Львовском открылся завод по производству грузоподъемного оборудования

Инвестиционный протокол на строительство завода ООО «ГОСТ» по производству грузоподъемного оборудования и кранов был подписан в апреле прошлого года в администрации Северского района. Объем инвестиций составил 56 млн рублей.

Генеральный директор ООО «ГОСТ» Елена Кононова в своём выступлении отметила, что завод строился в сложной экономической ситуации. В условиях санкций как никогда важным стало организовать российское производство продукции, которое предприятие частично закупало за рубежом.

— К сожалению, после 90-х годов все большие краны стали покупать за границей, закрылось множество заводов, а количество специалистов в этой сфере сократилось, — сказала Елена Кононова. — Сейчас мы должны вернуть себе утраченные позиции и обеспечить промышленность необходимым оборудованием. На предприятии мы создаём грузоподъёмное оборудование, аналогичное европейскому, с улучшенными характеристиками. Уже сейчас поставляем краны до 60 тонн на Россатом и другие холдинги и группы компаний. Ведутся переговоры по поставке кранов грузоподъёмностью до 160 тонн.

Для увеличения производительности нужны новые цеха, современное автоматизированное оборудование, опытные сотрудники. По плану завод будет состоять из четырёх цехов общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Сейчас открылся первый из них, а в ближайшее время будет заложен фундамент других трёх цехов.

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