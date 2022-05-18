Горно-обогатительная фабрика начала работу в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае начала работу в тестовом режиме новая горно-обогатительная фабрика ООО «Геопроминвест», расположенная на площадке «Солнечный» ТОР «Комсомольск». Предприятие специализируется на переработке отходов бывшего Солнечного ГОКа в медный и оловянный концентрат. После пуско-наладки всех технологических процессов здесь ежегодно будет перерабатываться до двух млн тонн хвостов.

На техногенном месторождении находится порядка 30 млн тонн хвостов — прямых отходов обогащения полезных ископаемых, пояснил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По оценкам экспертов, запасы в отвалах сейчас составляют около 130 тысяч тонн меди и 57 тысяч тонн олова. Их разработку ведет компания «Геопроминвест», которая для этого построила на базе хвостохранилища горно-обогатительную фабрику.

На объекте запланировано строительство очистных сооружений, пылеулавливающих устройств с системой орошения территории хранения отвальных отходов и прочего оборудования для поддержания экологии. При завершении работы комбината предусмотрена рекультивация нарушенных земель, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Солнечный горно-обогатительный комбинат прекратил существование в начале двухтысячных. За годы работы на предприятии накопили 24 миллиона тонн отходов. Новая фабрика «Геопроминвест» будет извлекать из них медный и оловянный концентрат. Планируемая мощность завода — 2 миллиона тонн переработанной руды в год.

«Фабрика уже руинирована, перерабатывала она в советские годы, в свои лучшие времена, 1 миллион тонн по сырью, на той стороне находятся отходы, эти рыжие пески, так называемые хвосты Солнечной фабрики», — сказал учредитель ООО «Геопроминвест» Сергей Попов.

Технологии советских времён не позволяли максимально эффективно использовать полезные ископаемые. По оценкам экспертов, запасы олова в отвалах руды составляют 57 тысяч тонн и ещё там около 130 тысяч тонн меди.

«Вся медь содержится в так называемом минерале халькопирите. Это группа пиритов, она очень большая, в ней находится и вредный минерал — арсенопирит — это мышьяк. Нам надо избавиться от мышьяка, а полезный компонент извлечь», — объяснил Сергей Попов.

Правильно раскрыть минералы — подавить один и выбрать другой — горнякам помогают химические реагенты. На базе предприятия сегодня работает собственная лаборатория. Пока там используют импортные реактивы, но планируют переходить на отечественные.

Экологическое законодательство требует от горнодобывающих и обогатительных предприятий соблюдения ряда условий. На фабрике запланировано строительство очистных сооружений, правильное хранение отвальных отходов. Изменения в технологии производства отмечают и сотрудники предприятия, которые трудятся в отрасли уже не один десяток лет.

Горно-обогатительная фабрика «Геопроминвест» расположена на площадке «Солнечный» ТОР «Комсомольск». Там получили работу почти 300 человек.

https://www.met.../ru/news/136949

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