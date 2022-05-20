В Калининграде собрали новый речной трамвай на 90% из российских компонентов

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Новый речной трамвайчик «Соталия», собранный на Ушаковских верфях, отправится в Астрахань. На нем установлен автомобильный двигатель отечественного производства, специально адаптированный для водного транспорта.

На 90% «Соталия» сделан из российских компонентов.Как отмечается в сообщении предприятия, судно головное, то есть аналогов в нашей стране нет. Но специалисты говорят, что это современная реинкарнация речного скоростного теплохода «Заря».

Трамвайчик получил название «Соталия», как гвинейский дельфин. Млекопитающий любит подплывать близко к берегу, такую задачу из-за легкого алюминиевого корпуса может выполнить капитан судна.

Новый речной трамвайчик построили на верфях в Ушаково по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Программа направлена на формирование системы регулярных пассажирских перевозок по всем акваториям России.

В ближайшее время на Ушаковских верфях планируют построить более вместительный речной трамвайчик для Пскова.