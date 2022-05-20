В Калининграде собрали новый речной трамвай на 90% из российских компонентов
Новый речной трамвайчик «Соталия», собранный на Ушаковских верфях, отправится в Астрахань. На нем установлен автомобильный двигатель отечественного производства, специально адаптированный для водного транспорта.
На 90% «Соталия» сделан из российских компонентов.Как отмечается в сообщении предприятия, судно головное, то есть аналогов в нашей стране нет. Но специалисты говорят, что это современная реинкарнация речного скоростного теплохода «Заря».
Трамвайчик получил название «Соталия», как гвинейский дельфин. Млекопитающий любит подплывать близко к берегу, такую задачу из-за легкого алюминиевого корпуса может выполнить капитан судна.
Новый речной трамвайчик построили на верфях в Ушаково по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Программа направлена на формирование системы регулярных пассажирских перевозок по всем акваториям России.
В ближайшее время на Ушаковских верфях планируют построить более вместительный речной трамвайчик для Пскова.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.