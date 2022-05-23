ГТЛК передала Почте России свыше 9 тыс. единиц весоизмерительного оборудования
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно завершила поставки весоизмерительного оборудования отечественного производства для Почты России по программе льготного лизинга в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Свыше 9 тыс. единиц оборудования, входящего в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, поставлено в 82 региона и будет использовано для автоматизации бизнес-процессов Почты России.
Весоизмерительное оборудование обеспечит повышение точности взвешивания посылок, а благодаря включению в корпоративные сети данные сразу попадут в информационные системы компании.ГТЛК и Почта России на протяжении нескольких лет активно взаимодействуют в сфере импортозамещения и цифровизации. За время сотрудничества с почтово-логистической компанией в рамках программы льготного лизинга ГТЛК поставила свыше 41 тыс. единиц отечественного ИТ и телекоммуникационного оборудования.
Это позволило Почте России эффективно реализовывать проекты цифровой трансформации.Программа льготного лизинга цифровых активов была запущена ГТЛК в конце 2019 года при поддержке Минцифры России и направлена на содействие импортозамещению и поддержку цифровой независимости РФ, поддержку российских производителей радиоэлектроники и вычислительной техники, а также повышение спроса на отечественные технологии.
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